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Kastamonu’da aranan 49 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı

İHA İHA
29.01.2024 13:26 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’da çeşitli suçlardan aranan 49 kişi, jandarma ekipleritarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından 22-28 Ocak tarihleri arasında hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 49 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 20 yıl hapis cezası bulunan H.D., 13 yıl 11 hapis cezası ile aranan A.G., 11 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan M.K., 5 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan C.T., 3 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan M.B., 3 yıl hapis cezası ile aranan M.T.İ., 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan S.A. işlemlerinin ardından tutuklandı. Yakalanan diğer şahıslar hakkında ise işlem yapıldı.

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