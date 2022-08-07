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Kastamonu'da aranan cinayet zanlısı yakalandı

07.08.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da aranan cinayet zanlısı yakalandı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde dün komşusunu tüfekle öldürüp kaçan şüpheli yakalandı.

​​​​​​​Kavakören köyünde komşusu Adem B'yi (67) silahla öldürdükten sonra kaçan H.B. (72), Yemişli köyünde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

H.B. ile komşusu Adem B. arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda H.B, tüfekle Adem B'yi öldürmüştü.

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Abana
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Agli
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