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Kastamonu'da bebeğin evde ölü bulunmasıyla ilgili anne ve erkek arkadaşı tutuklandı

11.05.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otopside 5 aylık bebeğin ilk belirlemelere göre yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kastamonu'da bebeğin evde ölü bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Kent merkezindeki bir evde 5 aylık Esmanur'un ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan anne Y.G. ile erkek arkadaşı C.H. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Y.G. ve C.H. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan yapılan otopside, Esmanur'un ilk belirlemelere göre yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

Topçuoğlu Mahallesi Onay Sokak'ta 9 Mayıs'ta küçük Esmanur evinde hayatını kaybetmiş, anne Y.G. ile C.H. gözaltına alınmıştı.

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