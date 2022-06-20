Kastamonu'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan tartışmada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

İbni Selim Mahallesi Hayvan Pazarı mevkisinde, Yunus Emre Demirci tartıştığı, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından bıçaklanması nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Demirci'nin cenazesi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

