YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da bir köydeki karantina sona erdi

Kastamonu'da bir köydeki karantina sona erdi

KASTAMONU HABERLERİ  | 20.04.2020 15:45 | Son Güncelleme

Kastamonu'da bir köydeki karantina sona erdi

Kastamonu'nun Talipler köyünde karantina süresi sona erdi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Talipler köyünde 3 Nisan'da karantina uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince köy merkezinde yapılan sağlık kontrolleri neticesinde, Kovid-19 pozitif vaka kalmadığından ve şüpheli vakaya da rastlanılmadığından Talipler köyü merkezinde karantina sürecinin sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Prof. Orhan Yıldız: Tedaviyi görseniz evden çıkmazdınız Prof. Orhan Yıldız: Tedaviyi görseniz evden çıkmazdınız
PARTNER Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar
Anahtar Kelimeler:
Karantina Kastamonu koronavirüs KÖY

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aksaz’dan maske eleştirisi

Aksaz’dan maske eleştirisi

Eyüpsultanlı öğrenciler AYT ile kendilerini test etti

Eyüpsultanlı öğrenciler AYT ile kendilerini test etti

Sigara tiryakisi vatandaştan Korona virüs önlemi

Sigara tiryakisi vatandaştan Korona virüs önlemi

Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin bahçesini renklendirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin bahçesini renklendirdiler

Vali Günaydın’dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyanlara teşekkür

Vali Günaydın’dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyanlara teşekkür

İzmir'de çilek hasadı Kovid-19'a rağmen sorunsuz devam ediyor

İzmir'de çilek hasadı Kovid-19'a rağmen sorunsuz devam ediyor

Kastamonu Namaz Vakitleri 20 Nisan Pazartesi

İmsak
04:16
Sabah
05:51
Öğle
12:49
İkindi
16:35
Akşam
19:37
Yatsı
21:05

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Pazartesi

Çelikoğlu Eczanesi
Merkez
Tokatlıoğlu Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Tuna Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kastamonu'da öğretmenler, polisler için siperlik üretti

Kastamonu'da öğretmenler, polisler için siperlik üretti

Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti

Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti

Tosya’da 3 köy daha karantinaya alındı

Tosya’da 3 köy daha karantinaya alındı

Tosya köylerinde korona virüs yasağı başladı

Tosya köylerinde korona virüs yasağı başladı

Geleneksel Türk Motifleri Kadınlarınelinde Hayat Buluyor

Geleneksel Türk Motifleri Kadınlarınelinde Hayat Buluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.