Kastamonu'da bir köydeki karantina sona erdi

Kastamonu'nun Talipler köyünde karantina süresi sona erdi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Talipler köyünde 3 Nisan'da karantina uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince köy merkezinde yapılan sağlık kontrolleri neticesinde, Kovid-19 pozitif vaka kalmadığından ve şüpheli vakaya da rastlanılmadığından Talipler köyü merkezinde karantina sürecinin sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

