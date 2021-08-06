Kastamonu'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bir mahallede, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Hanönü Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Yeniköy köyü Yörükören Mahallesi'nin, ikinci bir karara kadar karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallede, güvenlik ve sağlık ekiplerinin önlem aldığı kaydedildi.



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