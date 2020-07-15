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Kastamonu'da bir mahallede karantina sona erdi

KASTAMONU HABERLERİ  | 15.07.2020 10:44 | Son Güncelleme

Kastamonu'da bir mahallede karantina sona erdi

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapsamında bir mahalledeki karantina sonlandırıldı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, Evciler köyü Aşıkkarip Mahallesi'nde İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, 24 Haziran'da karantina uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, mahallede yapılan sağlık kontrolleri sonucunda, Kovid-19 pozitif vaka kalmadığından ve şüpheli vakaya da rastlanılmadığından karantina sürecinin sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

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