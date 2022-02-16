Kastamonu'da bulunan ayı yavruları korumaya alındı

Kastamonu'da bulunan iki ayı yavrusu, koruma altına alındı.

Pınarbaşı ilçesi Karafasıl köyünde hayvancılıkla uğraşan Veysel Çiftçi, hayvanlarına bakmak için bulunduğu merada köpeklerin havlaması üzerine iki ayı yavrusu gördü.

Yavruları köpeklerden kurtaran Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Timi'nden yardım istedi.

Jandarmanın bilgi verdiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri, köye giderek bozayı yavrularını teslim aldı.

Kastamonu'ya getirilen ve donma tehlikesi geçirdikleri belirlenen yavrular tedavi altına alındı.

Veteriner hekim Sefa Hebipoğlu, gazetecilere, gözleri daha açılmayan ayı yavrularının yaklaşık 15 günlük olduklarını söyledi.

İki yavrunun da erkek olduğunu belirten Hebipoğlu, "Muhtemelen yuvalarından alınmış. Annelerinin olmadığı söylendi. İlk aşamada sağlık durumlarının iyiye gitmesini sağlayacağız. Sonrasında beslenmeleri sağlanırsa rehabilitasyon merkezine sevk edeceğiz. Şu anda stabil duruyorlar ama vücut ısıları düşük olduğu için yoğun bakım ünitesinde vücut ısılarını yükselteceğiz. Gıdalarını verip gidişatını değerlendireceğiz." dedi.

Anne ayının bulunmaya çalışılacağını dile getiren Hebipoğlu, "Yavrular, bulunursa annelerine verilmeye çalışılacak. Eğer annesi bulunmazsa Milli Parklar alanında kalacak, hayatlarını orada devam ettirecekler." ifadesini kullandı.

