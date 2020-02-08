Kastamonu'da buzlanma nedeniyle kayan yolcu otobüsü kurtarıldı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde buzlanma nedeniyle yoldan çıkan yolcu otobüsü, Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

Sinop'tan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsü, Yukarı Abana mevkisinde buzlanma nedeniyle kaydı.

Kara yolunda kalan ve hareket ettirilemeyen otobüsün kurtarılması için bölgeye Karayolları İnebolu 152. Şube Şefliği ile Abana Belediyesi ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Kara yolunda ulaşımın da aksamasına neden olan otobüsün hareket ettirilebilmesi için yola tuz serildi.

Otobüs, iş makinelerinin de yardımıyla çekilerek yoluna devam etmesi sağlandı.

Karayolları ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

