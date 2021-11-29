Kastamonu'da çaldığı altınları kuyumcuya satmaya çalışan kişi yakalandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 4 ay önce çaldığı altınları kuyumcuya satmaya çalışan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ağaçbükü köyünde 27 Temmuz'da bir evden 4 bin 500 lira, 3 altın yüzük, 3 Reşat altın ve altın bileziğin çalınmasının ardından Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri harekete geçti.

Jandarma ekipleri ilçedeki kuyumculara, yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili şüpheli durumda bilgi verilmesini talep etti.

İlçedeki bir kuyumcu, kendisine bozdurmak için altın getiren 17 yaşındaki gencin durumundan şüphelenerek jandarmaya haber verdi.

JASAT ekipleri, yakaladıkları gencin kimliğinin O.D. olduğunu belirledi. Suçunu itiraf eden O.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

