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Kastamonu'da çeltik üreticileri ramazanda da zorlu mesailerini sürdürüyor

07.05.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu Tosya ilçesinde çiftçiler, tarlalarını kare şeklinde hazırladıktan sonra bu alanları sürüp içindeki yabancı otları temizliyor ve ekime hazır hale getiriyor - Çevlik Köyü Muhtarı Mahir Sarı: - "Ramazan ayındayız ve havalar oldukça sıcak gittiği için zorlu geçiyor. Oruç biraz zorluyor ama Allah sabrını veriyor"

ÖZGÜR ALANTOR - Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çiftçiler, çeltik tarlalarında ramazan ayında da ter döküyor.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1926'da Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu Tosya'da yaklaşık 10 bin dekar alanda çeltik ekimi yapılıyor.

Lezzetiyle rağbet gören Tosya pirinci, coğrafi işaret belgeli "Sarıkılçık" türüyle ön plana çıkıyor.

Bölgenin en yüksek noktalarından Ilgaz Dağı'ndan gelen sularla beslenen çeltik tarlalarında, Sarıkılçık'ın yanı sıra Yaşar, Maratelli ve Osmancık pirinç çeşitleri de yetiştiriliyor.

Çiftçiler, nisan ayında başladıkları hazırlık sürecinde tarlaları kare şeklinde hazırladıktan sonra bu alanları sürüp içindeki yabancı otları temizliyor.

Ramazan ayı olmasına rağmen bazen kürekle, bazen tırmıkla, bazen de traktörüyle tarlasını ekime hazırlayan çiftçiler, pirince dönüşen çeltiğin yetişmesi için büyük özveriyle zorlu bir mücadele veriyor.

Çevlik Köyü Muhtarı Mahir Sarı, AA muhabirine, köylerinde 1500 dekar arazide çeltik ekimi yapıldığını söyledi.

Tarlaların ekim için uzun hazırlık dönemi olduğunu anlatan Sarı, "Çeltik tarlalarımızı önce pullukla sürdük, ardından da kazayağı ile düzledik. Önce kuruyken temizliğini yaptık. Şu anda keşanlarını yapıyoruz. İçini temizledikten sonra zamanı geldiğinde tohumla buluşturacağız. Yaklaşık bir aydır hazırlık yapıyoruz. " dedi.

- "Ramazan ayındayız, zor oluyor ama Allah sabrını, gücünü veriyor"

Havaların bugünlerde sıcak gittiğini dile getiren Sarı, "Çeltik tarlalarının hazırlanması, ekimi zorlu bir süreç. Ramazan ayındayız ve havalar oldukça sıcak gittiği için zorlu geçiyor. Oruç biraz zorluyor ama Allah sabrını veriyor." diye konuştu.

Çiftçilerden Hasan Ergen de yıllardır çeltik ekimi yaptığını belirterek, "Bu işler mart ayının sonunda başlıyor, nisan ve mayıs ayında devam ediyor. Şu an hazırlık dönemindeyiz. Tarlaların su yolları olan arkları temizliyoruz. Tarlalarımıza su veriyoruz, keşan yapıyoruz. Hava da sıcak gidiyor. Ramazan ayındayız, zor oluyor ama Allah sabrını, gücünü veriyor." ifadelerini kullandı.

Ailesine yardım eden Afyon Kocatepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mücahit Göktepe de Kovid-19 nedeniyle uzaktan eğitim yapıldığına işaret ederek, "Ben de köyümde babama yardım ediyorum. Bu iş kas gücüyle yapılan bir iş olduğu için ramazan ayında elbette biraz zorlanıyoruz ama Allah'ım kolaylığını veriyor. Hem orucumuzu tutuyoruz hem de ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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