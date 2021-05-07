Kastamonu'da çeltik üreticileri ramazanda da zorlu mesailerini sürdürüyor

Ramazan ayı olmasına rağmen bazen kürekle, bazen tırmıkla, bazen de traktörüyle tarlasını ekime hazırlayan çiftçiler, pirince dönüşen çeltiğin yetişmesi için büyük özveriyle zorlu bir mücadele veriyor.

Bölgenin en yüksek noktalarından Ilgaz Dağı'ndan gelen sularla beslenen çeltik tarlalarında, Sarıkılçık'ın yanı sıra Yaşar, Maratelli ve Osmancık pirinç çeşitleri de yetiştiriliyor.

Tarlaların ekim için uzun hazırlık dönemi olduğunu anlatan Sarı, "Çeltik tarlalarımızı önce pullukla sürdük, ardından da kazayağı ile düzledik. Önce kuruyken temizliğini yaptık. Şu anda keşanlarını yapıyoruz. İçini temizledikten sonra zamanı geldiğinde tohumla buluşturacağız. Yaklaşık bir aydır hazırlık yapıyoruz. " dedi.

- "Ramazan ayındayız, zor oluyor ama Allah sabrını, gücünü veriyor"

Havaların bugünlerde sıcak gittiğini dile getiren Sarı, "Çeltik tarlalarının hazırlanması, ekimi zorlu bir süreç. Ramazan ayındayız ve havalar oldukça sıcak gittiği için zorlu geçiyor. Oruç biraz zorluyor ama Allah sabrını veriyor." diye konuştu.

Çiftçilerden Hasan Ergen de yıllardır çeltik ekimi yaptığını belirterek, "Bu işler mart ayının sonunda başlıyor, nisan ve mayıs ayında devam ediyor. Şu an hazırlık dönemindeyiz. Tarlaların su yolları olan arkları temizliyoruz. Tarlalarımıza su veriyoruz, keşan yapıyoruz. Hava da sıcak gidiyor. Ramazan ayındayız, zor oluyor ama Allah sabrını, gücünü veriyor." ifadelerini kullandı.