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Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü

KASTAMONU HABERLERİ  | 17.09.2020 22:01 | Son Güncelleme

Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangınında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yeşil Göl mevkisi ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine Tosya ve Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Tosya Orman İşletme Müdürü Erol Çınkır, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı duyar duymaz ekiplerin kısa sürede bölgeye intikal ettiğini kaydederek, "Tosya Belediyesi ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünden kısa sürede destek sağlandı. Yangında bir hektar alan zarar gördü." dedi.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Davutlar köyü sakinlerinden Şerif Ekerbiçer de köylerinin Tosya'ya sınır olduğunu aktararak, "Bundan 2 saat önce ormancı 'ormandan duman çıkıyor, yangın var, köye ilan ettir' dedi. Köylülerimizle yola çıktık geldik. Yangın başlamıştı. Ondan sonra itfaiyeler geldi. Yangını söndürdük." ifadelerini kullandı.

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