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Kastamonu'da çıkan örtü yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 25.04.2020 19:20 | Son Güncelleme

Kastamonu'da çıkan örtü yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, kent merkezine bağlı Saraycık köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile köylüler müdahale etti. Arazinin engebeli olması nedeniyle yangın söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

Köy sakinlerinden Nail Çeneli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhtarın kendilerine haber vermesi üzerine yangın tankerini traktöre takarak yanan alana gidip müdahale ettiklerini söyledi.

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Kastamonu Örtü Yangın

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