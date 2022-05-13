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Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev ve bir samanlık kullanılamaz hale geldi

13.05.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev ve bir samanlık kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında iki ev ve bir samanlık zarar gördü.

İlçeye bağlı Yazıcı Meydan köyü Meydan Mahallesi'nde Ali Mütevelli'ye ait iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki ev ve samanlığa da sıçradı.

Yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Yangına Kastamonu İl Özel İdaresi, Kastamonu ve Daday Belediyesi itfaiye ekipleri ile Daday Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler müdahale etti.

Diğer evlere sıçramadan söndürülen yangında Mütevelli'ye ait ev, bitişiğindeki ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

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