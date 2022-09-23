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Kastamonu'da cinsel istismar suçundan aranan hükümlü yakalandı

23.09.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da cinsel istismar suçundan aranan hükümlü yakalandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

"Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan K.C, İI Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince Cide ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

K.C, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Kastamonu jandarma

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