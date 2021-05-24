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Kastamonu'da çöplükte çıktıktan sonra ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

24.05.2021 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da çöplükte çıktıktan sonra ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde, eski çöplük alanında çıkan, bir süre sonra ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede kullanılmayan eski çöplük alanında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Bunun üzerine, bölgeye Pınarbaşı ve Azdavay belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Pınarbaşı, Azdavay ve Daday Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine, yangına kısa sürede müdahale ettiklerini söyledi.

Alevler çevreye yayılmadan önce tüm ekipleri bölgeye sevk ettiklerini belirten Yaşar, "Orman ve itfaiye ekipleri, yangın daha fazla büyümeden kontrol altına aldılar. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarına devam ediyor." dedi.

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