Kastamonu’da dalgaların boyu metreleri aştı

Vatandaşlar, yollara ve sahillerdeki binalara zarar veren fırtınayı korkusuzca izledi.

Kastamonu’nun özellikle sahil ilçelerini etkisi altına alan şiddetli fırtına, Doğanyurt ve Çatalzeytin ilçesinde etkili olmaya devam ediyor. Fırtına sebebiyle Karadeniz’de boyları yer yer 5 metreyi geçen dev dalgalar, istinat duvarını da aşarak yola kadar taştı. Canını hiçe sayan vatandaşlar, sahil kenarında dalgaları izledi. Sahile döven dev dalgalar sebebiyle kafeler ve kamelyalar zarar gördü. Dalgalar, Doğanyurt ilçesinde de altyapıya zarar verdi. Doğanyurt ilçesinde sahil kenarında bulunan kafe ve kamelyalar dev dalgalar sebebiyle zarar gördü. Doğanyurt Belediyesi, dalgalarla birlikte ilçe içerisine kadar gelen moloz yığını temizlemek için çalışma başlattı.

Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya, dün akşam saatlerinde başlayan ve halen etkisini devam ettiren fırtına sonrası dalgaların sahile taştığını belirterek, “Sahilimizde dalgalar ciddi hasara yol açtı. İlçemizin altyapısına zarar verdi. Sahilde bulunan kamelyaları ve kafeleri yıktı. İlçe içerisine kadar dalgalarla birlikte moloz yığını geldi. Tüm ekiplerimizle birlikte teyakkuz halindeyiz, moloz yığınını temizlemek için çalışmalarımız sürüyor. Şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybımız olmadı, inşallah bundan sonrada olmaz. Biz, en kötü duruma göre tedbirlerimizi aldık, Allah yardımcımız olsun, hem ilçemize hem de diğer ilçelerimize geçmiş olsun diliyorum” dedi.

