Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ mensuplarına yönelik çalışma başlattı.

Türkiye'ye gelmeden önce çalışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde bilgiler elde edilen yabancı uyruklu bir zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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