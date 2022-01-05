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Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı

05.01.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ mensuplarına yönelik çalışma başlattı.

Türkiye'ye gelmeden önce çalışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde bilgiler elde edilen yabancı uyruklu bir zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu DEAŞ

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Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Çarşamba

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