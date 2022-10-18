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Kastamonu'da define için izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

18.10.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da define için izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 5 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma başlatıldı. Jandarma tarafından Tosya'da yapılan operasyonda define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları sırada Ü.Y, A.K, M.Ç, İ.Y. ve B.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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define Kastamonu jandarma

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