YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da denizde çeken akıntıya kapılan iki arkadaş kurtarıldı

Kastamonu'da denizde çeken akıntıya kapılan iki arkadaş kurtarıldı

KASTAMONU HABERLERİ  | 13.07.2020 21:03 | Son Güncelleme

Kastamonu'da denizde çeken akıntıya kapılan iki arkadaş kurtarıldı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde girdikleri denizde çeken akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren iki arkadaş kurtarıldı.

Liman bölgesindeki sahilde denize giren H.Ö. ve arkadaşı Ö.A. çeken akıntıya kapılarak kıyıdan uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle denize giren cankurtaran ile bir vatandaş can simitlerini boğulma tehlikesi geçiren iki gence ulaştırdı.

Dalga nedeniyle kıyıya ulaşamayan 4 kişi, yardıma gelen tekneye alınarak Balıkçı Barınağı'na getirildi.

112 Acil Servis ekibince tedbir amaçlı Abana Devlet Hastanesine kaldırılan iki gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yürekleri ağza getiren anlar! Düşmekten son ada kurtuldu Yürekleri ağza getiren anlar! Düşmekten son ada kurtuldu
Amatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine YetişemiyorAmatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine Yetişemiyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ünlü sunucu aşırı kiloları ile şaşırttı

Ünlü sunucu aşırı kiloları ile şaşırttı

İrlandalı turist, sesinden etkilendiği müezzinin ezan okuması için Kaymakamlığa dilekçe verdi

İrlandalı turist, sesinden etkilendiği müezzinin ezan okuması için Kaymakamlığa dilekçe verdi

26 Gaziantepli Türkiye’nin en büyükleri arasında

26 Gaziantepli Türkiye’nin en büyükleri arasında

Türkiye’de bir ayda 50 bin cihaz istenmeyen anlık bildirimle karşılaştı

Türkiye’de bir ayda 50 bin cihaz istenmeyen anlık bildirimle karşılaştı

Kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Bakan Soylu talimat verdi, yaşlıları hedef alan çete üyeleri yataklarından toplandı

Bakan Soylu talimat verdi, yaşlıları hedef alan çete üyeleri yataklarından toplandı

Kastamonu Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:20
Sabah
05:16
Öğle
12:56
İkindi
16:55
Akşam
20:25
Yatsı
22:13

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Çelikoğlu Eczanesi
Merkez
Nisan Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Tuna Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kastamonu'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kastamonu'da Kaymakam Açıkgöz ve eşi İdlib'de 4 briket ev yaptıracak

Kastamonu'da Kaymakam Açıkgöz ve eşi İdlib'de 4 briket ev yaptıracak

Kaymakam Açıkgöz, Gideros koyundaki tarihi camide incelemede bulundu

Kaymakam Açıkgöz, Gideros koyundaki tarihi camide incelemede bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.