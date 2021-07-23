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Kastamonu'da denize giren kişi boğuldu

23.07.2021 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da denize giren kişi boğuldu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

Gebeş Mahallesi sahilinde serinlemek için denize giren 22 yaşındaki Ersan Demirci, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar Demirci'yi kıyıya çıkardı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Demirci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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