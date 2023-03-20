YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da dere yatağında otomobille mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Kastamonu'da dere yatağında otomobille mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

20.03.2023 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobille dere yatağından geçerken mahsur kalan kalan 3 kişi kurtarıldı.

Kastamonu'da dere yatağında otomobille mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

İlçeye bağlı Alınören köyü Hızar Mahallesi'nde Mustafa Cihat A. 18 ABH 807 plakalı aracıyla geçmeye çalıştığı derenin yağmur nedeniyle debisinin yükselmesi nedeniyle yanındaki 2 kişi ile mahsur kaldı. Bunun üzerine otomobildekiler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen Araç Belediyesi Acil Kurtarma ekiplerince otomobil sürücüsü ve 2 yolcu kurtarıldı. Ambulanslarda muayene edilen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi.

Büyük bölümü sular altında kalan otomobil ise ekiplerin uzun uğraşları sonucu kepçe ile dereden çıkarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tosya’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralıTosya’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Çanakkale'deki Gelibolu-Eceabat devlet yolu yarın açılacakÇanakkale'deki Gelibolu-Eceabat devlet yolu yarın açılacak
Meteorolojiden Diyarbakır için ‘sağanak’ uyarısıMeteorolojiden Diyarbakır için ‘sağanak’ uyarısı
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Araç 3 kişi

Kastamonu Namaz Vakitleri 20 Mart Pazartesi

İmsak
05:17
Sabah
06:42
Öğle
12:58
İkindi
16:21
Akşam
19:03
Yatsı
20:23

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler20 Mart Pazartesi

Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
İğdir Eczanesi
Arac
Umut Eczanesi
Azdavay
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Çatalzeytin Eczanesi
Catalzeytin
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Genç, pürüzsüz, ışıltılı bir cilt onunla mümkün! Foreo cilt bakım cihazlarında fırsat

Genç, pürüzsüz, ışıltılı bir cilt onunla mümkün! Foreo cilt bakım cihazlarında fırsat

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.