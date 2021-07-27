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Kastamonu'da dereye düşen kadın hayatını kaybetti

27.07.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da dereye düşen kadın hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde dereye düşen kadın yaşamını yitirdi.

Akçakese köyü Çat Deresi Mahallesi'nde bahçeye gitmek için evinden ayrılan Sultan Çamyaran, dereden karşıya geçmek isterken dengesini kaybederek düştü.

Vatandaşlar, derede sürüklenen Çamyaran'ı sudan çıkaramayınca İlçe Jandarma Komutanlığına haber verdi.

Jandarma ekiplerince dereden çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Çamyaran'ın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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