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Kastamonu'da devrilen ambulansın sürücüsü yaralandı

11.04.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da devrilen ambulansın sürücüsü yaralandı

Kastamonu'da ambulansın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

İnebolu-Kastamonu kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde, Z.K. (58) idaresindeki 37 BE 802 plakalı Halk Sağlığı Müdürlüğüne ait Evde Sağlık Hizmetleri ambulansı, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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