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Kastamonu'da devrilen kepçenin operatörü yaralandı

18.09.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da devrilen kepçenin operatörü yaralandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde devrilen kepçenin operatörü yaralandı.

İlçeye bağlı Kapaklı köyünde, operatör Hayati Tuncel'in kullandığı kepçe devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri, devrilen kepçenin altında sıkışan operatörü bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralanan Hayati Tuncel, sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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