YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da devrilen taksinin sürücüsü hayatını kaybetti

Kastamonu'da devrilen taksinin sürücüsü hayatını kaybetti

05.06.2021 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da devrilen taksinin sürücüsü hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde devrilen taksinin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak'a yolcu bıraktıktan sonra Cide'ye dönen Hüseyin Baş'ın (67) kullandığı 37 T 6060 plakalı ticari taksi, Çandır köyü yakınlarında sahile devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Cide Devlet Hastanesine kaldırılan Baş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Baş'ın kalp krizi geçirerek aracın kontrolünü kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle yakalandılar! Kadınlara yaptıkları mide bulandırdıBöyle yakalandılar! Kadınlara yaptıkları mide bulandırdı
Kastamonu'da göçük altında kalan işçi hayatını kaybettiKastamonu'da göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıİzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 5 Haziran Cumartesi

İmsak
03:06
Sabah
05:05
Öğle
12:48
İkindi
16:48
Akşam
20:21
Yatsı
22:11

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cumartesi

Deniz Eczanesi
Merkez
Güzey Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Güner Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi

Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

GÜNCELLEME - Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 ölü

GÜNCELLEME - Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 ölü

Alexander Sörloth'tan takıma dönmesini isteyen Trabzonspor taraftarlarına cevap:

Alexander Sörloth'tan takıma dönmesini isteyen Trabzonspor taraftarlarına cevap:

GÜNCELLEME - Edirne'de "dur" ihtarına uymayan araçtaki 3 uyuşturucu şüphelisinden biri tutuklandı

GÜNCELLEME - Edirne'de "dur" ihtarına uymayan araçtaki 3 uyuşturucu şüphelisinden biri tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.