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Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

08.10.2021 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Böcü köyünde Hasan Çelik'in (60) kullandığı plakası öğrenilmeyen traktör devrildi.

Traktörün altında kalan Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çelik'in cenazesi Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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