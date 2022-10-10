YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

10.10.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Karapürçek köyü Yeniler Mahallesi’nde Hasan Çorbacı'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör devrildi.

Traktörün altında kalan Çorbacı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çorbacı'nın cenazesi Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadın Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladıKadın Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı
GÜNCELLEME- Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldüGÜNCELLEME- Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü
Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu olduAnkara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu oldu
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Taşköprü traktör kaza ölü

Kastamonu Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazartesi

İmsak
05:19
Sabah
06:44
Öğle
12:37
İkindi
15:46
Akşam
18:20
Yatsı
19:40
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.