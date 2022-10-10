Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Karapürçek köyü Yeniler Mahallesi’nde Hasan Çorbacı'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör devrildi.

Traktörün altında kalan Çorbacı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çorbacı'nın cenazesi Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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