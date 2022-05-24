YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da düğün eğlencesinde havaya ateş açan 5 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da düğün eğlencesinde havaya ateş açan 5 kişi gözaltına alındı

24.05.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da düğün eğlencesinde havaya ateş açan 5 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düğün eğlencesinde havaya ateş açtıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Karşı köyü mevkisindeki kara yolunda kalabalık bir grubun havaya rastgele ateş ettiği ihbarı üzerine Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma asayiş timleri, harekete geçti.

Jandarma ekipleri, damat eğlencesi yaparak havaya ateş eden M.Ş. (43), İ.A. (27), H.S. (21), A.S. (49) ve O.Ç'nin (38) üst ve araçlarında 2 ruhsatsız, 5 ruhsatlı tabanca ile 232 fişek ele geçirdi.

Çevrede yapılan incelemede ise 340 boş kovan bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Martta yağan kar babalar ve çocukları için eğlenceye dönüştüMartta yağan kar babalar ve çocukları için eğlenceye dönüştü
İstanbul'da 199 düzensiz göçmen yakalandıİstanbul'da 199 düzensiz göçmen yakalandı
Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldüMardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 24 Mayıs Salı

İmsak
03:19
Sabah
05:12
Öğle
12:47
İkindi
16:45
Akşam
20:12
Yatsı
21:56
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çığlık sesi duyunca çırılçıplak yardıma koştu

Çığlık sesi duyunca çırılçıplak yardıma koştu

Doktora gitme vaktinizin geldiğini gösteren belirtiler!

Doktora gitme vaktinizin geldiğini gösteren belirtiler!

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Kendi sansürünü uyguladı! Şeffaf fileyle poz verdi ama...

Kendi sansürünü uyguladı! Şeffaf fileyle poz verdi ama...

Kendine ait olmayan kollarıyla spor salonunda ağırlık kaldırıyor

Kendine ait olmayan kollarıyla spor salonunda ağırlık kaldırıyor

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.