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Kastamonu'da düğünlere Kovid-19 düzenlemesi

KASTAMONU HABERLERİ  | 15.06.2020 16:41 | Son Güncelleme

Nikah törenlerinde temasa neden olabilecek dans ve oyun amaçlı müzik yayını yapılmayacak, misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayınlanacak - Takı merasimi ise hediyelerin bir toplama kutusuna konulması şeklinde gerçekleştirilecek

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, takı merasiminde damat ve geline verilecek hediyeler belirlenen kutulara bırakılacak.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, nikah merasimlerinde uygulanacak tedbirlerle ilgili bilgi verildi.

Nikah törenlerinde vatandaşların belirlenen kurallara uyması gerektiği kaydedilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Nikah merasiminde karşılama, uğurlama ve takı töreninde tokalaşma ya da temasa neden olan davranışlardan uzak durulması ve mesafenin korunması gerekmekte. Takı merasimi ise hediyelerin salonun uygun bir yerine konulacak sandık ve benzeri bir toplama
kutusuna konulması şeklinde yapılacak."

Açıklamada, nikahın düzenleneceği mekanlarda temasa neden olabilecek dans, oyun ve benzeri amaçla müzik yayını yapılmamasına ancak sadece misafirlerin dinlemesine
yönelik müzik yayınının yapılabileceğine karar verildiği de aktarıldı.

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