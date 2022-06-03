YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da düzenlenen Türk Dünyası Günleri başladı

Kastamonu'da düzenlenen Türk Dünyası Günleri başladı

03.06.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da düzenlenen Türk Dünyası Günleri başladı

Kastamonu Belediyesi tarafından 3-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Türk Dünyası Günleri, kortej yürüyüşüyle başladı.

Kışla Parkı'nda bir araya gelen Türk ve 28 ülke ile özerk bölgeden gelen katılımcılar, ülkelerinin bayraklarını sallayarak ve marşlar söyleyerek Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında farklı ülke ve özerk bölgeden gelen katılımcılar, ülkelere özgü kıyafetler giydi.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk Dünyası Günleri'ni bu yıl çok daha kapsamlı şekilde düzenlediklerini belirterek, "Kastamonu gibi kadim bir ilimizde, bin yıllık Türk yurdunda hem Selçuklu hem Osmanlı için hem de Cumhuriyetimiz için olmazsa olmaz şehrimizde böyle bir etkinliği düzenlemek istedik. İnşallah bundan sonra bu etkinliğimiz çok daha kapsamlı, çok daha geniş olarak geleneksel hale getirilecek." dedi.

Programın devamında halk oyunları ekipleri ile Turan Halkları Dans Gösterisi sunuldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Martta yağan kar babalar ve çocukları için eğlenceye dönüştüMartta yağan kar babalar ve çocukları için eğlenceye dönüştü
Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali başladıBalıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali başladı
Pendik'te eski kız arkadaşını silahla yaralayan kişi intihar ettiPendik'te eski kız arkadaşını silahla yaralayan kişi intihar etti
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 3 Haziran Cuma

İmsak
03:08
Sabah
05:06
Öğle
12:48
İkindi
16:48
Akşam
20:20
Yatsı
22:09
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Yerini değiştireceğim” diyerek kandırdı! 3 kişi birden...

“Yerini değiştireceğim” diyerek kandırdı! 3 kişi birden...

İçindekileri bilseniz elinizi sürmezsiniz!

İçindekileri bilseniz elinizi sürmezsiniz!

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Havada tedirgin eden anlar! Pilot acil iniş vermek zorunda kaldı

Havada tedirgin eden anlar! Pilot acil iniş vermek zorunda kaldı

Paylaşımı olay oldu! “22 kiloluk göğüslerim yüzünden...”

Paylaşımı olay oldu! “22 kiloluk göğüslerim yüzünden...”

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.