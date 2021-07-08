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Kastamonu'da düzenlenen UMKE tatbikatında mahsur kalanların kurtarılması canlandırıldı

08.07.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da düzenlenen UMKE tatbikatında mahsur kalanların kurtarılması canlandırıldı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde 9. Bölge UMKE Eğitim ve Tatbikat Kampı yapıldı.

Hacı Veli Kayalıkları bölgesinde düzenlenen tatbikatta Ankara, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'den 140 UMKE personeli ile TGSG 96 İnebolu Bot Komutanlığı, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı, DEGAK-3 Timi, Kastamonu Jandarma iz takip ve Jandarma Arama Kurtarma Timi, Abana Belediyesi İtfaiyesi ile Kastamonu Kızılay ekibi görev aldı.

Tatbikatta senaryo gereği 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayalıklardan düşen bir otomobilde mahsur kalan kişi bilgisi ulaştı.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, halatlar yardımıyla otomobile ulaşarak yaralıyı bulunduğu yerden kurtardı.

Daha sonra bir evin yıkıldığı ve içinde mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine ekipler, enkazdan yaralıları çıkardı.

Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) şüpheli tankın yanında mahsur kalan kişiye de özel kıyafetli UMKE personelince müdahale edildi.

Tatbikatta, su ürünleri teknesinde meydana gelen iş kazası sonucu bir kişinin bacağının koptuğu bilgisi gelen ekipler, yaralının kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterden yardım istedi.

Helikopterden halat yardımıyla uzatılan sedyeye konulan yaralı, yine halat yardımıyla helikoptere alındı.

Boğulma olayına da müdahale eden ekipler, tatbikatı başarıyla tamamladı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, tatbikatın sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatın 3 gün sürdüğünü söyledi.

Tatbikata katılanlara seslenen Çakır, şöyle konuştu:

"Eğitim çalışmanızı da muhteşem bir tatbikatla sonlandırdınız. UMKE, AFAD ve JAK timlerimiz, arama kurtarma faaliyetlerinde bir babanın evlatları gibi birbirlerine kenetlenmiş şekilde müthiş bir uyumla hem ilimizde hem ülkemizde hem dünyada bize ihtiyaç duyan topaklarda müthiş bir başarı hikayesi yazıyorsunuz. Her zaman için diri kalmak, olaylara zamanında efektif şekilde müdahale etmek için kendimizi diri tutmamız lazım. Bu anlamda yapılan bu tatbikatlar çok önemli. Yürekten teşekkür ediyorum emeği geçenlere. Sizlerin yapmış olduğunuz işin karşılığı anca yüreklerimizde kocaman kocaman size göndermiş olduğumuz sevgiler ve dualardır."

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