Kastamonu'da Elazığ için yardım kampanyası

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Kastamonu'da depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin herkesi derinden üzdüğünü söyledi.

Kastamonu'nun ülkenin en zor zamanlarında yardıma koşan bir il olduğunu anlatan Vidinlioğlu, şöyle konuştu:

"Yine bugün de aynı yardımseverliği hemşehrilerimiz gösteriyor. Elazığ için yardım kampanyamızı başlattığımız andan itibaren hemşehrilerimiz belediyemize akın etmeye başladılar. Yardımlarımızı en kısa sürede kardeşlerimize ulaştıracağız. Ayrıca Elazığ ve Malatyalı olup ilimizde eğitim gören üniversite öğrencilerimizi de ücretsiz olarak memleketlerine gönderiyoruz. Kalbimiz ve dualarımız onlarla. Üzerimize düşen neyse Kastamonu olarak yapmaya hazırız."

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ise deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Yardım kampanyası başlattıklarını duyuran Kavaklıgil, şunları kaydetti: