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Kastamonu'da Elazığ için yardım kampanyası

KASTAMONU HABERLERİ  | 25.01.2020 22:04 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu: - "Elazığ ve Malatyalı olup ilimizde eğitim gören üniversite öğrencilerimizi de ücretsiz olarak memleketlerine gönderiyoruz"

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Kastamonu'da depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin herkesi derinden üzdüğünü söyledi.

Kastamonu'nun ülkenin en zor zamanlarında yardıma koşan bir il olduğunu anlatan Vidinlioğlu, şöyle konuştu:

"Yine bugün de aynı yardımseverliği hemşehrilerimiz gösteriyor. Elazığ için yardım kampanyamızı başlattığımız andan itibaren hemşehrilerimiz belediyemize akın etmeye başladılar. Yardımlarımızı en kısa sürede kardeşlerimize ulaştıracağız. Ayrıca Elazığ ve Malatyalı olup ilimizde eğitim gören üniversite öğrencilerimizi de ücretsiz olarak memleketlerine gönderiyoruz. Kalbimiz ve dualarımız onlarla. Üzerimize düşen neyse Kastamonu olarak yapmaya hazırız."

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ise deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Yardım kampanyası başlattıklarını duyuran Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"Tosya Belediye Başkanlığımızın öncülüğünde başlattığımız kampanya iki gün sürecek. Pazar akşamı inşallah, tırlarla Elazığ ve Malatya'ya ulaştıracağız. Kış aylarında orada mağdur olan vatandaşlarımızı bir nebze olsun rahatlatabilmek istiyoruz. Özellikle barınma ve ısınma noktasında temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği malzemeleri ilçemizden oraya aktarmayı planlıyoruz. Bütün vatandaşlarımızı bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Deprem Kastamonu Tosya Yardım

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