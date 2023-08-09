Kastamonu'da eşini ve 2 polisi tüfekle yaralayan şüpheli vurularak yakalandı

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Kale Caddesi'nde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan H.S. (43), eşi A.S'yi av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Şüphelinin yerini tespit eden polis ekipleri, "Teslim ol" çağrısında bulundu. Tüfekle ateş ederek kaçmaya çalışan H.S, 2 polisi de yaraladı.

Polis ekipleri de şüpheliyi bacağından ve kolundan yaralayarak yakaladı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Şüpheli şahsın yakalanması için yapılan çalışmalarda şahsın av tüfeği ile ateş açması sonucu 2 polis memuru sıyrık şeklinde isabet eden saçmalar sonucu hafif şekilde yaralanmış ve ayakta tedavileri yapılmaktadır. Şüpheli şahıs H.S. yapılan müdahale ile suç aleti ile birlikte yaralı olarak yakalanmıştır." denildi.

