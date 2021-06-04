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Kastamonu'da evin bahçesinde bulunan yaralı doğan korumaya alındı

04.06.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da evin bahçesinde bulunan yaralı doğan korumaya alındı

Kastamonu'da bir evin bahçesinde bulunan yaralı doğan, tedavi altına alındı.

Evinin bahçesinde uçamayan bir kuş bulunduğunu gören kişi, durumu Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekiplerine bildirdi.

HAYDİ ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile eve giderek hayvanı bulunduğu yerden aldı.

Yaralı olduğu belirlenen doğan, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

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