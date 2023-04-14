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Kastamonu'da "EYT" ile emekli olan kişi, ilk maaşını aşevine bağışladı

14.04.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan ve EYT düzenlemesiyle emekli olan İsmail Uzun, ilk maaşıyla aşevine destekte bulundu.

İlçede yaklaşık 30 yıldır bisiklet ve motosiklet tamiri yapan Uzun, EYT düzenlemesiyle emekli oldu. İlk maaşı hesabına yatan Uzun, parayı depremzede ve ihtiyaç sahiplerinin yararlandığı belediyenin aşevine verdi.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ı makamında ziyaret eden Uzun, bağış makbuzunu teslim etti.

Çatal, Uzun'u örnek davranışından dolayı kutlayarak, "Aşevimizden günde iki öğün olmak üzere 400 kişi yararlanmakta. Rabb'im hayrını kabul eylesin. Aşevimizden ihtiyaç sahiplerinin yararlandığı gibi ilçemizde misafir ettiğimiz depremzedelerimiz de yararlanmaktadır. Duyarlılığından dolayı kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

Uzun ise ilk maaşının tamamını aşevine bağışladığını kaydetti.

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