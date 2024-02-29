Kastamonu’da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde ’fuhuşa teşvik ve aracılık etme’ suçunu işledikleri belirlenen 3 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan D.S., T.K. ve V.T.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan D.S. ve T.K. tutuklanırken, V.T.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

