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Kastamonu’da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

İHA İHA
29.02.2024 11:11
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Kastamonu’da polis ekiplerince gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde ’fuhuşa teşvik ve aracılık etme’ suçunu işledikleri belirlenen 3 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan D.S., T.K. ve V.T.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan D.S. ve T.K. tutuklanırken, V.T.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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