YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu’da gece yarısı dehşet: Husumetlisini kalbinden bıçakladı

Kastamonu’da gece yarısı dehşet: Husumetlisini kalbinden bıçakladı

17.05.2023 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da husumetlisi tarafından kalbinden bıçaklanan bir vatandaş ağır yaralandı.

Kastamonu’da gece yarısı dehşet: Husumetlisini kalbinden bıçakladı

Olay, gece saatlerinde Kastamonu Kuzeykent Mahallesi’ndeki Mutlu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan U.B ile A.C.A arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.C.A., kalbinden bıçakladığı U.B.’yi ağır yaraladı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı şahıs U.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan U.B.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi A.C.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İntihara kalkışan genç D100’ü trafiğe kapattıİntihara kalkışan genç D100’ü trafiğe kapattı
İstanbul'da eşini ve çocuğunu öldüren kişi intihar ettiİstanbul'da eşini ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti
Diyarbakır'da otelde çıkan yangın söndürüldüDiyarbakır'da otelde çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 17 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:29
Sabah
05:18
Öğle
12:46
İkindi
16:43
Akşam
20:05
Yatsı
21:45

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Çarşamba

Ceyda eczanesi
Ihsangazi
İğdir eczanesi
Arac
İnebolu eczanesi
Inebolu
Abana eczanesi
Abana
Yilmaz eczanesi
Merkez
Yeni eczane eczanesi
Arac
Emin eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.