YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da geçici köprüsünün bağlantıları yıkılan mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da geçici köprüsünün bağlantıları yıkılan mahalleye ulaşım sağlanamıyor

03.04.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da geçici köprüsünün bağlantıları yıkılan mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'nun Küre ilçesinde geçici köprünün yolla bağlantısının yükselen çay sularında yıkılması nedeniyle 13 haneli mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Güllüce köyü ile köye bağlı Kaşbaşı Mahallesi'nin arasından geçen Karacehennem Boğazı Çayı'nda su seviyesi, eriyen kar sularıyla yükseldi.

Bölgede 11 Ağustos 2021'deki sel felaketinden sonra yıkılan köprünün yerine beton menfezlerle yapılan geçici köprünün yolla bağlantı kısımları çayda su seviyesinin yükselmesi sonucu yıkıldı.

Güllüce Köyü Muhtarı Erol Turan, AA muhabirine Kaşbaşı Mahallesi'nde 13 hanenin yaşadığını belirterek, “Mahallenin ilçe ile ulaşımı şu anda yok ama olumsuz bir durum söz konusu değil. Köyümüz için taşkın riski oluşturmuyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Martta yağan kar babalar ve çocukları için eğlenceye dönüştüMartta yağan kar babalar ve çocukları için eğlenceye dönüştü
Giresunspor-Sivasspor maçının ardındanGiresunspor-Sivasspor maçının ardından
Denizli’de bıçaklanan kişi yaşamını yitirdiDenizli’de bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 3 Nisan Pazar

İmsak
04:50
Sabah
06:18
Öğle
12:53
İkindi
16:28
Akşam
19:18
Yatsı
20:41
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Göğüste ağrılı yanma ve kabızlığa dikkat!

Göğüste ağrılı yanma ve kabızlığa dikkat!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Bu zararını kimse bilmez! Ayarını kaçırırsanız...

Bu zararını kimse bilmez! Ayarını kaçırırsanız...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.