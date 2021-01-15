Kastamonu’da geyik avcıları suçüstü yakalandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kızıl geyik avlayan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Tosya ilçesine bağlı ormanlık alanda 2 kişi kaçak avcılık yaparken koruma altında olan kızıl geyiği avladı. 7 yaşındaki kızıl geyiği avlayan kaçak avcılar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kaçak avcılara ait 3 adet av köpeği ve 1 adet tüfeğe el konularak, kişi başı 2 bin 267 TL idari para cezası ile birlikte, öldürülen kızıl geyiğin tazminat bedeli olarak da 22 bin 567 TL para cezası uygulandı.



