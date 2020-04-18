YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da gönüllü kadınların yaptığı 2 bin maske vatandaşlara dağıtıldı

Kastamonu'da gönüllü kadınların yaptığı 2 bin maske vatandaşlara dağıtıldı

KASTAMONU HABERLERİ  | 18.04.2020 15:49 | Son Güncelleme

Kastamonu'da gönüllü kadınların yaptığı 2 bin maske vatandaşlara dağıtıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde gönüllü kadınlar tarafından üretilen 2 bin maske, vatandaşlara dağıtıldı.

Halk Eğitim Merkezinde gönüllü olarak çalışmaya başlayan kadınlar, cerrahi maske standartlarına uygun üretim gerçekleştiriyor.

Üretimi tamamlanan 2 bin maske, Kaymakam Ali Açıkgöz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Çağatay Öztürk ve İlçe Emniyet Müdürü Musa Zabun tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak verildi.

Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara ücretsiz maske temin etmek için kısa süre önce çalışmalara başladıklarını söyledi.

İlerleyen günlerde üretim kapasitesinin artacağını belirten Açıkgöz, şöyle konuştu:

"İlçemizin iş adamlarından Davut Ertürk'ün verdiği destekle yaklaşık 100 bin maske üretecek malzeme temin ettik. Cide'nin maske hususundaki ihtiyacını böylece gidermiş olacağız. Kendilerine ilçemiz adına şükranlarımı sunuyorum. Üretilen maskeler, vatandaşlarımıza hijyenik paketlerde sunulacak. Üretim gerçekleştikçe bunları vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Gıda kolisi dağıtımında olduğu gibi 10-15 günlük süreçte ulaşılmayan vatandaşımızı bırakmayacağız."

Açıkgöz, maske üretiminde gönüllü çalışan kadınlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Derinden gelen öksürük ve sırt ağrılarınız varsa... Derinden gelen öksürük ve sırt ağrılarınız varsa...
'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin 'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin
Anahtar Kelimeler:
Cide Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz Kastamonu maske

En Çok Okunan Yerel Haberler

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Glütensiz ekmek ve simit

Glütensiz ekmek ve simit

Gaziantep'te koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Gaziantep'te koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Başkan Hikmet Koyak, ilaç şişelerini doğaya atan çiftiçileri uyardı

Başkan Hikmet Koyak, ilaç şişelerini doğaya atan çiftiçileri uyardı

Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Kastamonu Namaz Vakitleri 18 Nisan Cumartesi

İmsak
04:20
Sabah
05:54
Öğle
12:49
İkindi
16:34
Akşam
19:35
Yatsı
21:02

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Cumartesi

Deniz Eczanesi
Merkez
Gülcan Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Umut Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti

Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti

Tosya’da 3 köy daha karantinaya alındı

Tosya’da 3 köy daha karantinaya alındı

Kastamonu Valisi Karadeniz: "Koronavirüs vaka sayımız çok az"

Kastamonu Valisi Karadeniz: "Koronavirüs vaka sayımız çok az"

Tosya Belediyesi, Seydiler’e cenaze aracı hibe etti

Tosya Belediyesi, Seydiler’e cenaze aracı hibe etti

Gıda Bankası Yoksullara Yardım Derneği, İhtiyaç Sahibi Ailelerin Yüzünü Güldürüyor

Gıda Bankası Yoksullara Yardım Derneği, İhtiyaç Sahibi Ailelerin Yüzünü Güldürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.