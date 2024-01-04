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Kastamonu'da hayırsever ailenin yaptırdığı meslek lisesi ve mesleki eğitim merkezi açıldı (1)

04.01.2024 14:01 | Son Güncelleme:
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hayırsever aile tarafından yaptırılan Mecit Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Binnur Çetinkaya Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, açılışta yaptığı konuşmada, Mecit Çetinkaya ve eşi Binnur Çetinkaya'ya teşekkür etti.

Eğitimin önemine değinen Yumaklı, "Günü yakalayan, geleceğe dair tahayyüllerini gerçekleştirmek üzere kurgulanması gereken bir eğitim olmadığında ne olacağını sizlere sunmak isterim. Çok basit bir konu değildir. Ülkelerin bağımsızlığını bile sorgulatacak kadar derinlemesine bir konudur." diye konuştu.

Gençlerin eğitiminde bilimin önemine vurgu yapan Yumaklı, "Bizim eğitimle alakalı her konuya dikkatli bir şekilde eğilmemiz gerekir. Bunun için geleceğin toplumlarını şekillendirdiğimizi bilmemiz gerekir. Bilimle fenle ahlakla maneviyatla donatılmış güçlü nesillerin oluşturduğu toplumun herhalde bağımsızlıkla ilgili hiçbir sorunu olmaz. Bugün açılışını yaptığımız okul diğer tesislerle birlikte eğitim ve bilginin yanında sevgiye ve motivasyona da hitap edecektir." ifadelerini kullandı.

"MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ VE MESLEK LİSELERİ YENİDEN HAYAT BULUYOR"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ise İstanbul'da bulunan Kastamonululara, memleketlerinde hayır işleri yapmaları çağrısında bulundu.

Mesleki eğitimin önemine işaret eden Erdoğan, "Mesleki eğitim merkezleri ve meslek liseleri yeniden hayat buluyor. Lisedeki öğrenci, lisedeki eğitimi devam ederken meslek öğrenirken evine ekmek getiriyor ve liseden sonra doğrudan iş bulabiliyor. 'Diplomalı işsizler' diye üniversitelerde çok sayıda öğrenci olduğunu konuşuyoruz. Mesleki eğitim merkezleri ve meslek liseleri artık bu işin ilacı olarak ortaya çıktı." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda önemli çalışmaları olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bakanımızı bu konudan dolayı kutluyorum. Velilerimizin ve gençlerimizin mesleki eğitim merkezleri ve meslek liselerini yeniden gündeme almalarını istiyorum. 'Ne zaman iş sahibi olacak' endişesinden ailelerimizi de kurtaracak önemli bir girişim. Gençlerimizi daha erken yaşta üretken yapacak ve kariyer yapacak bir girişim. 21. yüzyılın meslekleri diye bir şey konuşuluyor. Deniyor ki, 'Bugün üniversite diploması alacaksın 10 yıl sonra önemi kalmayacak.' Bugün meslek eğitim merkezinden bir meslekle çıkan çocuğun mesleği hayatı boyunca olacak. Birçok meslekte aranan eleman onlar. Şu anda üniversite diplomasıyla bulacakları işlerden alacakları paradan daha fazla kazananlar buradan mezun olacaklar olacak."

Meslek liselerinin üniversite sınavı kaygısını da azaltacağını belirten Erdoğan, "Bundan sonra meslek liselerinin mesleki eğitim merkezlerinin daha da canlanmasıyla artık üniversite sınavı da bu kadar stres olmaktan çıkacaktır. Üniversitelilerin iş bulamama sıkıntısını da çözmüş oluruz. Bakanlığımız çalışma yapıyor ama halkımızın bunları görmesi gerekiyor." diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu İnebolu Meslek Lisesi

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