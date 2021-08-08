Kastamonu'da HES kanalına düşen karacayı jandarma ekipleri kurtardı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, Hidroelektrik Santrali (HES) kanalına düşen karaca, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kıyan köyünün Eylek mevkisindeki HES kanalına düşen karacayı görenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kanala giren jandarma, karacayı kucağına alarak sudan çıkardı.

Karaca daha sonra Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.



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