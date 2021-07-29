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Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

29.07.2021 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sürücüleri belirlenemeyen 34 TJ 8171 ile 06 BA 6028 plakalı otomobil, Bozkurt-Kastamonu kara yolunun 5'inci kilometresinde çarpıştı.

Kazada aynı aileden Ramazan, Cemal, Fatma ve Tutuya Uludağ ile ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozkurt ve Abana Devlet hastanelerine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kastamonu Bozkurt

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