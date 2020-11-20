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Kastamonu'da ilkokul öğrencilerinden sağlık çalışanlarına teşekkür videosu

KASTAMONU HABERLERİ  | 20.11.2020 19:09 | Son Güncelleme

Kastamonu'da ilkokul öğrencilerinden sağlık çalışanlarına teşekkür videosu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ilkokul öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde büyük mücadele veren sağlık çalışanlarına hazırladıkları videoyla teşekkür etti.

Muzafferettin Gazi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan ve sosyal medyada yayımlanan video ilgi gördü.

Sınıf öğretmeni Veysel Kandak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Bu süreçte en büyük mücadeleyi sağlık çalışanlarının verdiğine işaret eden Kandak, "Sağlık çalışanlarımıza moral olması amacıyla 25 öğrencimizle bu çalışmayı hazırladık. Bir nebze de olsa onlara moral olabildiysek, yüzlerinde tebessüm oluşturabildiysek ne mutlu bizlere." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilere ve okul idaresine hazırladıkları video dolayısıyla teşekkür etti.

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