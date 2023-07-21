Kastamonu’da inşa edilecek kapalı pazar yerinin temeli dualarla atıldı

Temel atma töreninde konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, seçim döneminde vaat ettikleri projeleri birer birer hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kastamonu Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne yapılacak olan kapalı pazar yerinin temeli atıldı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde Kastamonu Belediyesi tarafından inşa edilecek olan kapalı pazar yerinin temel atma törenine Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Resul Köprülü, MHP Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Kapulu, KAÇEP Başkanı Av. Serap Uzunsokaklı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Akif Güzel, siyasi parti temsilcileri, belediye birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

“PAZAR YERİNİN ARDINDAN MAHALLEMİZE BİR DE KREŞ İNŞA EDECEĞİZ”

Törende konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Seçim döneminde vaat ettiklerimizi birer birer hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün bunlar, özellikle birazcık geriden geldi. Geriden gelme sebebi de; hem ülke olarak hem de global bütün Dünya’da yaşanan problemlerin beraberinde gelmesidir. Mehmet Akif Ersoy Mahalle’mizdeki Pazar yerindeki gecikme yalnız bunlardan değil. Aslında ilk planlanan yer burası değildi. Yer yer mahalle sakinlerimizden de 1-2 tane bu noktada yeriyle ilgili ufak çaplı sitemler de gelmedi değil ama bizim önceden planladığımız yere; oradan yüksek gerilim hattı geçtiği için, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü izin vermedi. Dolayısıyla; mecburen buraya taşınmış oldu. Buranın hafriyatı yaklaşık 1,5 ay sürdü. Burası çok uygun bir alan. Özellikle gelenlerin arabalarını park edebilecekleri bir alanda mevcut. Öbür alan çok daha iyi olacaktı ama sonuçta mahallenin içinde herkesin ulaşabileceği bir noktada. Her sokağa bir Pazar yeri yapma lüksümüz yok. Kiminin evine 50 metre, kimininkine 150 metre. İnşallah hayırlara vesile olur. Gayet de güzel olacak. Özellikle Çarşamba pazarının olduğu Pazar yerimiz, eski fonksiyonunu kaybetti. Orayla ilgili de çalışma başlattık. Orada, eski belediye binasının yıkımından dolayı bir boşluk vardı. Ticaret odamızla bir protokol yapıp, altına otopark, 750 metre karesine de bir ticaret odası binası inşa edeceklerdi ama olmadı. Yaklaşık bu işin olmaması da orayla ilgili bir yıllık gecikmeye sebep oldu. Orası da proje aşamasında Biz, verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Bunun huzuru içerisindeyiz. Bir tek derdimiz var; bir de sevdamız var Kastamonu Kastamonu’yu bir adım daha öteye taşıyabilirsek ne mutlu bize Biz gücümüzün yettiğince çalışmaya devam ediyoruz. Çorbada tuzumuz olursa, bundan elbette mutlu oluru” dedi.

“MEHMET AKİF ERSOY MAHALLEMİZİN ALTYAPI EKSİKLİKLERİNİ ÇÖZDÜK”

Çok fazla hizmet alamayan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nin altyapı eksikliklerini çözdüklerini belirten Başkan Vidinlioğlu, “Kastamonumuzun en büyük iki mahallemizden birisi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’dir. Büyümesiyle orantılı çok fazla hizmet almamıştı öncesinde çünkü yeni bir yerleşim yeriydi. Altyapı eksiklikleri çok fazlaydı. Büyük oranda giderdik; hemen hemen mahallemizde elden geçmedik hiçbir yer kalmadı. İkiye ikilik büzlerle Mehmet Akif Ersoy Mahalle’mizin bütün altyapısını tamamlamış olduk. Öncesinde bir yağmur yağdığı zaman buranın meyillinden dolayı Taşköprü Yolu trafiğe kapanırdı. Bütün bu problemlerin hepsi ortadan kalktı. Altyapıların ardından hummalı bir şekilde parke ve asfaltlama çalışmalarını da hemen hemen bitirdik. 1-2 tane yerde çok küçük eksiklikler kaldı. Dolayısıyla herhalde bu dönem itibariyle en fazla yatırımın yapıldığı yer Mehmet Akif Ersoy Mahallemiz olmuştur. Çok daha fazla şeyler yapmak isterdik ama imkânlar ölçüsünde tek tek hallediyoruz” diye konuştu.

“MESİRE ALANINI HAFTA SONUNA YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Karaçomak Barajının olduğu bölgedeki mesire alanının hafta sonuna kadar yetiştirilmeye çalışıldığını söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “Buraya da bir kapalı pazar yeri sözü vermiştik. Bu sözümüzün de ilk adımını bugün inşallah, dualarla atacağız. Bizim temelini attığımız yerlerin bitmesi, 3-5 ayın içinde gerçekleşiyor. Engelsiz Yaşam Merkezi, Huzurevi, İtfaiye binası demiştik; 25 yıldır ek itfaiye binası konuşuyordu ve bitti. Kreş ve Oyuncak Kütüphanesi’ni hizmete açtık. Karaçomak Barajı’nın oradaki mesire yerinde de mangal ve semaverler alındı. İnşallah, hafta sonuna yetiştirmeye çalışacağız. Bütün vatandaşların yararlanabileceği mesire alanını ilimize kazandıracağız. KASMEK’te 37-38 farklı kursu düzenlemiş olduk, genç yavrularımızın sanatın bir dalıyla ilgilenmesi hepimizi çok mutlu etti. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde ikinci bir kreş yerinin en kısa sürede inşallah temelini atacağız. Çünkü çok ciddi ihtiyaç. Artık herkesin çocuklarını rahatça bırakabileceği, orada oyun oynayabilecekleri bir kreşe burada da ihtiyacımız var. Belediyemizin tek kreşi yetmiyor, elbette ki özel sektörde hizmet veriliyor ama sosyal belediyecilik anlamında bunları da hayata bir bir geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

“HİÇ BİRİSİ BENİM GÜNDEMİMDE YOK”

Başkan Vidinlioğlu,“Mevki, makam, şan, şöhret peşinde değiliz. Benim bunların hiçbirisine de ihtiyacım yok. Ben, hekimlik sıfatını bile çok fazla kullanan birisi değildim. Galip olarak saygınlığı, hatırı olmayan birisinin hekim olarak ya da belediye başkanı olarak hatırı olacaksa o hatırın da bir kıymeti yok. Benim bütün derdim kubbede hoş bir seda bırakıp, dualara mazhar olmak. Ben inanmış birisiyim, teslim olmuşum. Hep de dile getiriyorum ben günübirlik hiç düşünmem. ‘Aday olacak mısın’, ‘sonrası ne olacak’ gibi soruların hiç birisi benim gündemimde yok. Bir tek derdim var, rıza-i ilahiyi kazanmak. Tabii kimsenin reyi de çantada keklik değil. Verenden de vermeyenden de Allah razı olsun. Bugünün de 3-5 ay sonrasının da hesabını gütmüyorum. Ben Kastamonu gibi bir şehrin 30-40 sene sonrasında nasıl canlı kalabileceğinin hesabı içerisindeyim” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kapalı pazar yerinin temeli dualarla atıldı.

