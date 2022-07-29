Kastamonu'da inşaat vincinin devrilmesi sonucu bir kişi öldü

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde inşaat vincinin devrilmesi sonucu vinç operatörü hayatını kaybetti.

İlçede 11 Ağustos 2021 yılında meydana gelen selin ardından Merkez Mahallesi Gülsuyu Caddesi'nde yapımı devam eden inşaatta kullanılan vinç devrildi.

Olayda vinç operatörü Ali Nergiz ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Bozkurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nergiz, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



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