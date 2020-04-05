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Kastamonu'da kahvehanede kumar oynayan 6 kişiye cezai işlem yapıldı

KASTAMONU HABERLERİ  | 05.04.2020 00:15 | Son Güncelleme

Kastamonu'da kahvehanede kumar oynayan 6 kişiye cezai işlem yapıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, bir kahvehanede kumar oynadıkları gerekçesiyle 6 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.

Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranıldığı ve kumar oynandığı ihbarı üzerine Taşköprü Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçedeki bir kahvehaneye operasyon düzenledi.

İçeride bulunan 6 kişiye, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına aykırı davranmaktan para cezası uygulandı.

Öte yandan, kahvehanede yapılan kimlik kontrolü sırasında sahte kimlik taşıdığı belirlenen bir kişinin 11 ayrı suçtan arandığını da tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

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HIFSSISIHHA Kastamonu koronavirüs tedbir

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