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Kastamonu'da kalp krizi geçiren 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

06.05.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da kalp krizi geçiren 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kastamonu'da kalp krizi geçiren 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Aktekke Mahallesi Safalan Caddesi'nde yürürken aniden yere yığılan Aziz Efe Küçükkara'yı gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Küçükkara, buradaki müdahalenin ardından Samsun'daki bir hastaneye sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Küçükkara, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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kalp krizi Kastamonu

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