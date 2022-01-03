Kastamonu'da kar nedeniyle yolda kalan sürücülerin yardımına jandarma koştu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolunun yüksek rakımlı noktalarında kar etkili oldu. Bozkurt sınırındaki Isırganlık ve Esentepe mevkilerinde kar nedeniyle araçları yolda kayan sürücülerin yardımına jandarma asayiş ve trafik timleri koştu.

Ekipler yolda kalan araçların zincirlerini taktı, Karayolları 152. Şube Şefliğine bağlı Isırganlık Bakımevi'ndeki karla mücadele ekiplerinin de desteğiyle şarampole kayan araçları yola çekti.

Yardımlarından dolayı sürücüler ekiplere teşekkür ederken, ekipler de ağır kış şartlarında trafik güvenliği açısından sürücüleri dikkati ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

