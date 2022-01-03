Kastamonu'da kar nedeniyle yolda kalan sürücülerin yardımına jandarma koştu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolunun yüksek rakımlı noktalarında kar etkili oldu. Bozkurt sınırındaki Isırganlık ve Esentepe mevkilerinde kar nedeniyle araçları yolda kayan sürücülerin yardımına jandarma asayiş ve trafik timleri koştu.
Ekipler yolda kalan araçların zincirlerini taktı, Karayolları 152. Şube Şefliğine bağlı Isırganlık Bakımevi'ndeki karla mücadele ekiplerinin de desteğiyle şarampole kayan araçları yola çekti.
Yardımlarından dolayı sürücüler ekiplere teşekkür ederken, ekipler de ağır kış şartlarında trafik güvenliği açısından sürücüleri dikkati ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz